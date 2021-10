Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erlöschen der Betriebserlaubnis (10/0810)

Speyer (ots)

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen einen 37-jähirgen aus Otterstadt eingeleitet. Dieser wurde am 08.10.2021 gegen 9:15 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer im St. Klara-Kloster-Weg in Speyer kontrolliert. Am Ford Mondeo des Fahrers waren Felgen angebracht, die nicht in Verbindung mit den angebrachten Reifen verwendet werden dürfen. Die Weiterfahrt wurde nur zur Behebung des Mangels gestattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell