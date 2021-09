Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: angebranntes Essen

Ennepetal (ots)

Am 21.09.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:43 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schmiedestrasse alarmiert. Durch angebranntes Essen kam es zu einer starken Verrauchung in der Wohnung. Der Patient wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde belüftet.Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften vor Ort. Der Löschzug eins stellte den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 17:12 Uhr.

