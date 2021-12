Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln Pkw geführt

Wattenheim (ots)

Am Sonntag, 12.12.2021 gegen 00:35 Uhr wurde eine 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle drang starker Marihuanageruch aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die junge Fahrerin gab direkt an, dass sie kurz zuvor einen Joint geraucht habe und händigte zudem eine geringe Menge Marihuana aus. Ein vorläufiger Test verlief positiv auf THC. Der Fahranfängerin wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie Punkten in Flensburg erwartet die junge Frau auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell