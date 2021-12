Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - Diebstahl eines PKW

Bad Dürkheim (ots)

In der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim kam es in der Nacht vom 10.12.2021 auf den 11.12.2021 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Diebstahl eines grauen PKW der Marke BMW M3. Der PKW war auf der Straße geparkt. Der Schaden wird auf 23000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

