Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Kiosk-Bus aufgebrochen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Montag Nachmittag (11.1.), dass die Tür eines Kiosk-Busses auf einer Parkfläche an der Industriestraße aufgebrochen wurde. Der Mann verständigte umgehend die 63-Besitzerin, die am Kiosk angekommen die Polizei informierte. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass an der hinteren Bustür ein Schloss aufgebrochen wurde. Ein Stahlbalken, der die Tür zusätzlich sicherte, lag zudem vor der Tür. Im Inneren des Busses waren Schubladen und Schränke geöffnet, die von dem oder den unbekannten Tätern augenscheinlich durchwühlt wurden. Wie hoch der genaue Schaden ist und was aus dem Bus entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Mittwoch, 6. November und Montag in der Industriestraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05211/8880 zu melden.

