Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand einer Fabrikhalle- Brandursache steht fest

Herford (ots)

(sls) Am Freitag den 11.Dezember 2020 kam es in den Abendstunden zu einem großflächigen Brand einer Möbelfirma in Herford-Falkendiek. Über mehrere Stunden waren Eisatzkräfte damit beschäftigt den Brand zu löschen und Sicherungsmaßnahmen rund um den Brandort durchzuführen. Nach Aussagen von Brandermittlern und Brandsachverständigen steht die Brandursache jetzt fest. Es handelt es sich um eine fahrlässige Brandstiftung durch Renovierungsarbeiten im Bereich des Daches. Durch die Arbeiten im Vorfeld des Brandes entstand das Feuer im oberen Bereich des Objektes und breitete sich über den gesamten Firmenkomplex aus. Erst nach mehrere Stunden konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Es wurde glücklicher Weise niemand verletzt.

