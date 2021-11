Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim/Schüttorf - Betrüger sammeln Geld

Bad Bentheim/Schüttorf (ots)

Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz am Schlossparkcenter in Bad Bentheim sowie auf dem Parkplatz am Vechtezentrum in Schüttorf zu einer Betrugstat. Mindestens zwei männliche Personen sammelt Gelder sowie Unterschriften für ein vermeintliches Heim für taubstumme Kinder. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

