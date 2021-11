Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Umländerwiek links in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Mädchen war gegen 7.45 Uhr auf ihrem Fahrrad in Richtung der Straße Lüchtenburg links unterwegs. Als sie nach links in die Straße Umländerwiek links abbog, bemerkte dies ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Audi-Fahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stützte und verletzte sich leicht. Eine Zeugin, die sich anschließend um dass Mädchen kümmerte sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell