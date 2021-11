Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Montagabend kam es in Lathen zu einer Körperverletzung. Ein 39-Jähriger war gegen 20 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Kreuzstraße unterwegs. Als er an einer Gruppe von drei bislang unbekannten Männer vorbeifuhr, schlug ein Mann dem Radfahrer unvermittelt ins Gesicht. Der 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Männer konnten anschließend in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

