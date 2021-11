Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Valoh - Zeugen gesucht

Valoh (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19. November kam es in Valoh zu einem Kabeldiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ca. 50 m Starkstromkabel im Wert von etwa 300 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer 05937/97005.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell