Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20. November wurde in der Schapener Straße in der Nähe des Markelo-Platzes ein Metallpfosten mutwillig von bislang unbekannten Tätern aus der Verankerung im Boden gerissen und einige Meter weiter abgelegt. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell