Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Mit 2,69 Promille im Straßenverkehr

Freren (ots)

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft kontrollierten am Montagmorgen in der Königstraße eine Fahrerin eines Opel. Während der Kontrolle wird bei ihr ein Promillewert von 2,69 Promille festgestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

