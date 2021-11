Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus

Werlte (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagvormittag kam es in einem Wohnhaus an der Rastdorfer Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf, um sich Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Die Täter durchsuchten das Haus nach möglichem Diebesgut und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 entgegen.

