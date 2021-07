Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 03.07.-04.07.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter Bad (ots)

Unerlaubter Umgang mit Schrott/Elektroschrott / Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße Zeit: 03.07.2021, 07.03 Uhr Hergang: Ein 51-Jähriger transportierte auf der Ladefläche seines Lkw Elektroschrott und anderen Schrott, ohne jegliche Erlaubnis. Des Weiteren führte er den Lkw, ohne im Besitz der dazu erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Verkehrsunfall

Ort: 38259 Salzgitter, An der Erzbahn (LIDL) Zeit: 03.07.2021, 12:14 Uhr Hergang: Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin touchierte beim Ausparken mit ihrem Pkw den ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkten Pkw eines 23-Jährigen. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden. Schadenshöhe: ca 800 Euro

Gefährliche Körperverletzung

Ort: 38259 Salzgitter, Käthe-Kollwitz-Straße Zeit: 03.07.2021, 18:00 Uhr Hergang: Im Rahmen von Streitigkeiten sollen erst zwei 46- und 23-Jährige gemeinsam auf das 31-Jährige weibliche Opfer eingetreten und -geschlagen haben. Die 31-Jährige soll den 46-Jährigen mit einem Küchenmesser abgeworfen haben. Beide Parteien wurden hierbei leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

