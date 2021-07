Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.07.2021

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit und anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Salzgitter-Immendorf, Lähnweg, 03.07.2021, 20:05 Uhr

Am Abend des Samstages kam ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn des Lähnweg in Salzgitter-Immendorf ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hatte einen Atemalkoholwert von 4,59 Promille ergeben. Bei der Erstversorgung im Rettungswagen wurde die Person zunehmend aggressiv und musste durch 2 Polizeibeamte auf der Trage fixiert werden. Hierbei trat er nach den Polizeibeamten und biss einem 24-jährigen Polizeibeamten in die Hand. Der Polizeibeamte blieb bei dem Biss nur durch das Tragen eines Handschuhes unverletzt. Die Person war derart aggressiv, dass sie zur Beruhigung ärztlich sediert werden musste. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Straßenbaum wurde bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt und muss eventuell gefällt werden. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

