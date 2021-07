Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel : Diebstahl eines Katalysators Freitag, 02.07.2021, 20.00 Uhr bis Samstag, 03.07.2021, 17.00 Uhr

Bislang unbekannte Täter hatten es im Antoinettenweg auf einen weißfarbenen VW Polo älteren Baujahrs abgesehen. Die Diebe demontierten von dem abgestellten Kraftfahrzeug den Katalysator und entwendeten diesen. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.. 05331/933-0.

Wolfenbüttel : Jugendliche verstoßen gegen das Waffengesetz Samstag, 03.07.2021, 16.30 Uhr

Bei einer polizeilichen Personenkontrolle auf einem Parkplatz nahe des Bahnhofes wurden zwei weibliche Jugendliche überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die beiden 14-Jährigen ein Elektroschockgerät sowie ein verbotenes Einhandmesser mit sich führten. Beide Gegenstände wurden eingezogen. Die Minderjährigen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Gegen beide Teenager wurden jeweils Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Wolfenbüttel und Groß Denkte : An Kraftfahrzeugen werden Scheiben eingeschlagen

Unbekannte Täter machten sich am Samstag, 03.07.2021, an zwei PKW zu schaffen. Dabei schlugen sie am späten Samstagabend die Heckscheibe eines auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel geparkten, schwarzfarbenen VW Touareg ein. Zudem wurde bei einem auf der Mönchevahlberger Straße in Groß Denkte abgestellten VW Sharan eine Seitenscheibe eingeschlagen. Letztere Tat ereignete sich im Zeitraum von 11-15 Uhr. In beiden Fällen wurden keinerlei Gegenstände aus den Fahrzeuginnenräumen entwendet. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung bzw. versuchtem Einbruchdiebstahl eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

