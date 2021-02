Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1. Nachtrag: Brand in der Siebenpfeifferstraße

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 08.02.2021: https://s.rlp.de/oQ5rt

Nach dem Brand eines Autos am 06.02.2021 in der Siebenpfeifferstraße in Frankenthal, wurde das Auto durch einen Gutachter untersucht. Bei der Begutachtung konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Es wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell