POL-OG: Lahr - Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Lahr (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Turmstraße in Lahr zu einer Sachbeschädigung in Höhe von circa 1.500 Euro. Kurz nach 22.30 Uhr erhielt der Geschädigte eine Warnmeldung, die eine mögliche Kollision seines PKW anzeigte. Als der 19-jährige Mercedes-Fahrer an sein Fahrzeug zurückkam, entdeckte er einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugfront. Dabei waren deutlich weiße Farbabtragungen erkennbar. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher, der möglicherweise mit einem weißen oder hellen Fahrzeug den Mercedes touchiert hatte, nimmt das Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer, 07821-2770, entgegen.

