Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

Lahr (ots)

Die Polizei hat nach dem Brand eines im Brädleweg abgestellten Pkw in der Nacht auf Sonntag Ermittlungen eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Wagen rund um Mitternacht im Frontbereich auf noch nicht abschließend geklärte Weise Feuer gefangen haben. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ein weiteres in der Nähe stehendes Fahrzeug sowie ein mobiles Toilettenhäuschen in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an. Hinweise auf eine technische Brandursache liegen aktuell nicht vor.

