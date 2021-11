Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Schuppen

Werlte (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Schuppen am Schulweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten auf bislang ungeklärte Weise die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Tür. Aus dem Schuppen wurden sieben Angeln, sowie diverses Zubehör entwendet. Insgesamt ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 100 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 entgegen.

