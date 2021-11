Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Wohnung

Schüttorf (ots)

Am Montag in der Zeit von 13 Uhr bis 22:30 Uhr kam es in einer Wohnung an der Querstraße 29 zu einem Einbruch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung. Sie entwendeten Bargeld und eine Spielkonsole in einem Wert von insgesamt etwa 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schüttorf unter der Rufnummer (05923) 994380 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell