Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss von Polizei gestoppt

Eppelheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Reviers Heidelberg-Süd einen 18-jährigen Opel-Fahrer, der ohne Führerschein und betrunken mit seinem Auto in der Hildastraße unterwegs war. Der Fahrer fiel den Beamten auf, da er beim Erblicken des Streifenwagens in einen unbeleuchteten Hinterhof fuhr. Bei der Kontrolle gab der 18-Jährige erst an, den Führerschein zu Hause vergessen zu haben, entschied sich kurz darauf jedoch, den Polizisten zu offenbaren, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Da der 18-Jährige stark nach Alkohol roch, führten die Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,84 Promille ergab. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkoholeinfluss. Ob er künftig einen Führerschein machen darf, wird derzeit noch geprüft.

