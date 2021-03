Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hochwertige Gartenmöbel gestohlen

Nordhorn (ots)

Bereits am 2.März wurden im Laufe des Tages von der Terrasse eines Einfamilienhauses an der Geisinkstraße sechs hochwertige Gartenstühle gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

