Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Altstadt: Roller- und Radfahrer kollidieren

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Sonntag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 28-Jähriger Rollerfahrer die Zwingerstraße in Richtung Kettengasse. Hier kollidierte dieser mit einem 24-Jährigen Radfahrer, welcher die Kettengasse befuhr, jedoch auf der Straße anstatt auf dem hierfür vorgesehenen Fahrradstreifen. Beide Fahrer stürzten. Der Rollerfahrer zog sich hierbei Prellungen am linken Fuß zu und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus erstversorgt. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr beseitigte aus dem Roller auslaufendes Benzin.

