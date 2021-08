Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 1

Ketsch (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 00.40 Uhr, meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauss in der Karl-Marx-Straße dem Polizeinotruf einen Kellerbrand. Die drei dort wohnhaften Bewohner des Anwesens konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Kräfte der Feuerwehr und Polizei befinden sich vor Ort im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

