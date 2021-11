Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fußgänger angefahren

Meppen (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der Straße Sophienplatz zu einem Verkehrsunfall. Demnach bog ein 48-jähriger Fahrer eines Hyundai i30 nach links zum Sophienplatz ab. Durch die blendende Sonne übersah er hierbei einen 47-jährigen Fußgänger. Es kommt zum Zusammenstoß bei dem sich der Fußgänger schwer verletzte. Er wird durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell