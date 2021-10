Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Zu dicht aufgefahren

Im Baustellenbereich kam es am Mittwoch auf der A7 zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Fiat in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Giengen stockte der Verkehr im Baustellenbereich. Den langsamen Verkehr bemerkte eine 68-Jährige zu spät. Sie prallte mit ihrem VW Polo dem Fiat Tipp in das Heck. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

+++++++ 1968908

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

