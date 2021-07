Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer erliegt schweren Verletzungen// Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.07.2021: https://bit.ly/2T52Vgx

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Der 66-jährige Motorradfahrer befuhr am 10.07.2021 gegen 06:00 Uhr die BAB 39 in Richtung Süden und wollte im Salzgitterdreieck auf die BAB 7 weiterfahren. In der dortigen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke.

Nach den ersten Rettungsmaßnahmen vor Ort wurde er mit einem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht, wo er am Abend seinen schweren Verletzungen erlag.

