Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wilhelm-Raabe-Straße (LJ) - In der Zeit vom 09.07.21, 21:00 Uhr bis zum 10.07.21, 12:00 Uhr ereignete sich in Sarstedt in der Wilhelm-Raabe-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der weiße Toyota Yaris einer Sarstedterin durch einen bisher unbekannten Verursacher beschädigt. Der Pkw befand sich ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell