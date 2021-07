Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Brand einer Gartenlaube

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Ruthe), Hopfenberg (LJ) - Am Nachmittag des 11.07.2021 gerät eine Gartenlaube auf einem Privatgrundstück in Ruthe in Brand. Vor dem Eintreffen der freiwilligen Feuerwehren konnte das Feuer bereits durch die Eigentümer selbst gelöscht werden. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

