Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Groß Düngen (hep): Am 11.07.2021, kam es im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Groß Düngen, Bergstraße/Waldfrieden, nahe des Restaurants Waldfrieden. Der am Fahrbahnrand geparkte Opel Corsa einer 45-jährigen Hildesheimerin wurde dort am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können und bittet sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell