Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Trickdiebe gelangen nicht in Wohnung - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss-Weckhoven (ots)

Am Freitag (23.04.), gegen 15:30 Uhr, klingelte und klopfte es an der Wohnungstüre einer 81-Jährigen an der Weckhovener Straße in Neuss. Als diese öffnete, stand eine ihr unbekannte Frau vor ihr, die sich als "Gabi" vorstellte, sie nach einer Tasse Kaffee fragte und ob sie Kinder habe. Die 81-Jährige fühlte sich zu Recht überrumpelt und wollte die Unbekannte fortschicken. Diese jedoch schob plötzlich ihren Fuß in den Türspalt. Da kam der Lebensgefährte der 81-Jährigen hinzu, woraufhin die Frau sich zurückzog und durch das Treppenhaus nach unten ging und das Mehrfamilienhaus verließ. Zudem konnte eine zweite, männliche Person beobachtet werden, die sich offenbar auf dem Treppenabsatz aufgehalten hatte und ebenfalls auf diesem Wege davonging.

Die Frau soll circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Sie war von schlanker Statur, hatte nach Angaben der Zeugen eine etwas dunklere Haut und sehr dunkle Augen. Sie trug eine Brille. Ihre ebenfalls dunklen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie war insgesamt dunkel gekleidet. Auch ihr Rucksack soll eine dunkle Farbe gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Frau oder ihren Begleiter zur Tatzeit an der Weckhovener Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei: Betrüger und Trickdiebe haben es oft gerade auf Senioren abgesehen. Mit allerlei zwielichtigen Maschen versuchen sie, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, um hier Geld und Wertgegenstände zu entwenden. Generell ist es wichtig, misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte an Ihrer Haustür klingeln und eintreten möchten. Trickbetrüger arbeiten oftmals im Team. Seien Sie in solchen Situationen wachsam und fallen Sie nicht auf Ablenkungsgespräche herein. Beim Verdacht, es könnte sich um den Versuch einer Straftat handeln, sollte unverzüglich die Polizei informiert werden. Im aktuellen Fall auch über den Notruf 110.

Informationen und Tipps finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell