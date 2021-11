Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer verletzt

Lingen (ots)

Am 18. November überholte der unbekannte Fahrer eines dunkler Ford Kuga gegen 7.45 Uhr einen 33-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße Im Brooke in Lingen befuhr. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw-Fahrer den Radfahrer, sodass dieser stürzte und sich dabei verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen sowie der Fahrer des Ford werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

