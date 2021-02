Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau- In Gartengrundstück eingedrungen

Gaggenau (ots)

Unbekannte drangen von Samstag auf Sonntag in ein Gartengrundstück in Ottenau ein, wo sie mehrere Gegenstände entwendeten und beschädigten. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten eine dortige Gartenhütte und einen angebauten Schuppen. Sie entwendeten einen orangenen Mäher, eine Motorsense und eine rote Sackkarre. An einem auf dem Grundstück abgestellten PKW-Anhänger montierten sie die Räder ab und nahmen auch diese mit. Bei dem Versuch auch den Aufsitzrasenmäher zu stehlen scheiterten die Täter, da dieser derzeit nicht fahrbereit war. Der Mäher wurde dabei jedoch beschädigt. Allein der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

/rv

