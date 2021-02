Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Bühl - Mutmaßliche Verkehrsrowdys

Baden-Baden, Bühl (ots)

Zu einem, mutmaßlich illegalem Kraftfahrzeugrennen und mehreren Verkehrsverstößen kam es am Samstagabend, zwischen dem Fahrer eines blauen BMW 218 mit Bühler Kennzeichen und einem grauen Mercedes C 180 mit Badener Kennzeichen. Die beiden Autofahrer waren kurz vor 21 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Bühl und im Weiteren auf der L83 in Fahrtrichtung Bühlertal unterwegs. Hierbei soll es neben Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer auch zu mehreren Rotlicht- und stetigen Geschwindigkeitsverstößen gekommen sein. Im Bereich Altschweier konnte einer der Beteiligten, ein 23-jähriger BMW-Fahrer, durch eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bühl angehalten und kontrolliert werden. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden übernommen. Inwieweit ein weiterer Vorfall, der sich zuvor gegen 20.30 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Baden-Baden zugetragen hat, im Zusammenhang mit den späteren Verkehrsverstößen steht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte und Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer, 07221 680-410. /ag

