Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeug gestreift, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hat am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr einen entlang der Eberbachstraße geparkten Audi beschädigt und den Unfallort verlassen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Licht des unfallflüchtigen Fahrzeugs beschädigt worden sein. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Reviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /cw

