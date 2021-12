Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf Trickbetrug hereingefallen

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Samstag zwischen 12:00 Uhr und 12:25 Uhr wurde eine 84-jährige Frau aus Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges. Die Rentnerin erhielt einen Anruf in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre eigene Tochter schwer an Covid-19 erkrankt sei. Sie würde auf der Intensivstation im Krankenhaus liegen und dringend ein Medikament benötigen. Diese Arznei müsse mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Aufgrund dessen werden sofort 3500EUR benötigt. Der männliche unbekannte Anrufer sagte der Geschädigten, dass er einen Geldboten vorbei schicken werde. Circa 15 Minuten später wurde durch einen Boten die besagte Summe abgeholt. Zeugen konnten noch beobachten, wie ein schwarzer Ford C-Max im Anschluss wegfuhr. Der Bote wird beschrieben als schlanker Mann, ca. 165-170cm groß, welcher einen grauen Mantel, eine Mütze und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Zeugen die Hinweise zum PKW oder zur Person geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mit der gleichen Vorgehensweise wurde auch am Samstagmorgen versucht das Vermögen eines 75-jährigen Mannes aus Ellerstadt zu erleichtern. Dieser verhielt sich vorbildlich. Er beendete das Telefonat sofort, der Betrugsversuch schlug fehl. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen. Bleiben Sie misstrauisch, geben Sie keine Auskünfte zu Ihrem Vermögen und beenden Sie im Zweifelsfall umgehend das Telefonat.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell