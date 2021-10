Polizei Salzgitter

POL-SZ: Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel beteiligte sich am landesweiten Joint Action Day.

Peine (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und Polizeikräfte der Zentralen Polizeidirektion beteiligten sich im Stadtgebiet Salzgitter an dem landesweiten Joint Action Day "Proaktive Kontrollaktion Autoposer". Nachdem gleichartige Kontrollmaßnahmen kürzlich im Landkreis Peine stattgefunden haben, lag der Schwerpunkt diesmal in Salzgitter. Die zentrale Koordinierung lag auch hier wieder beim Landeskriminalamt Niedersachsen. In enger Abstimmung mit den jeweiligen Polizeidirektionen wurden vornehmlich Fahrzeugkontrollen an verschiedenen Orten der Stadt durchgeführt.

Polizeiliche Erfahrungen zeigen, dass sogenannte Autoposer häufig Akteure aus dem kriminellen Milieu oder kriminellen Clanstrukturen sind, aber keinesfalls gleichzusetzen sind mit der "Tuning-Szene". Ergänzend muss in diesem Zusammenhang auch gesagt werden, dass nicht jeder Autoposer ein Clankrimineller ist.

Aus dieser Gruppe heraus zeichnen sich regelmäßig Verkehrsteilnehmer durch Ihr grob verkehrswidriges Verhalten aus und setzen sich vorsätzlich über Regeln hinweg, um den Straßenverkehr als Ihre Bühne zu nutzen.

Als einen zusätzlichen Baustein zur ganzheitlichen und umfassenden Bekämpfung der Clankriminalität fand daher die heutige Kontrolle statt. Eine zusammenfassende Presseerklärung wird Ihnen das Landeskriminalamt Niedersachsen am kommenden Montag zur Verfügung stellen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell