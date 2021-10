POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, den 02.10.2021

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Ein Unfallflüchtiger LKW-Fahrer wurde am Freitag, den 01.10.21 durch Beamte der Polizeistation Edemissen ermittelt. Zwei Anwohner aus der Ehlersstraße in Meerdorf (55 und 60 Jahre) hatten um 10 Uhr einen LKW-Fahrer mit einem Daimler-Atego-LKW in ihrer Straße beobachtet wie er im Bereich einer dortigen Engstelle beim Vorbeifahren gegen ein rechtsseitig der Fahrbahn in ca. 3 - 4 m Höhe befindliches Dachrinnenfallrohr eines Scheunengebäudes gefahren war und sich anschließend unerlaubt und ohne sich um den Schaden zu kümmern vom Unfallort entfernt hatte. Der Sachschaden wurde mit ca. 200,- EUR angegeben. Ein 58-jähriger Kraftfahrer aus Hannover wurde als Verantwortlicher festgestellt.

Am Freitag, den 01.10.21 um 15.23 Uhr streifte in Peine, Am Anger, Ecke Falkenberger Straße ein unbekannter silberfarbener Pkw beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto eines 55-jährigen aus Peine. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsunfall wurde allerdings durch 2 Zeugen (35 und 33 Jahre) aus Peine beobachtet, die auch ein Kennzeichen aus Peine vom unfallflüchtigen Wagen benennen konnten, sodass weitere Ermittlungen dazu im Rahmen des Strafverfahrens eingeleitet werden konnten. Die Schadenshöhe wurde auf 300,- EUR geschätzt.

