Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 01.10.2021:

Peine (ots)

Salzgitter:

Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum vom 29.09. gegen 15:30 bis zum 30.09. um 06:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter an mehreren Stellen einer Tankstelle in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad Graffitis angebracht. Mit weißer Sprühfarbe wurde der Preismast und eine Mülltonne besprüht. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 05341-8250 entgegen.

Peine:

Am Morgen des 30.09.2021 gegen 06:00 Uhr überraschte eine 53-jährige Mitarbeiterin des "Netto"-Marktes in der Vöhrumer Straße einen unbekannten Einbrecher. Der Täter hat zuvor mehrere Dachziegel des Marktes abgenommen und ist auf diesem Wege in den Bürobereich eingedrungen. Dort traf er auf die Mitarbeiterin bei deren Arbeitsbeginn. Er forderte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers auf, ihm Bargeld zu übergeben. Nachdem sie dieser Aufforderung nachkam, verließ der Täter den Markt durch eine Nebeneingangstür und floh in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschriben werden:

- männlich - schlanke Statur - 20 - 25 Jahre - vermutlich Osteuropäer (aufgrund des Akzentes) - bekleidet mit: blauer Jeanshose, schwarzem Sweatshirt, weißen Turnschuhen, schwarzer Wollmütze oder Strumpfmaske, schwarzen Handschuhen

- dunkle Augen - Bartträger

Die genaue Schadenssumme ist noch nicht geklärt. Hinweise bitte an die Polizei in Peine. 05171-9990

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell