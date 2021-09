Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Täter hebelten einen Imbisswagen auf.

Cremlingen, Im Moorbusche, 28.09.2021, 23:00 Uhr-29.09.2021, 04:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter die Zugangstür eines Imbisswagen aufgehebelt und sich somit den Zutritt verschafft hatten. Aus einer Kasse konnte ein nur sehr geringer Bargeldbetrag erbeutet werden. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von mindestens 300 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 zu richten.

Angeblicher Polizeibeamter versuchte zu betrügen.

Wolfenbüttel, Im Roggenkamp, 29.09.2021, 12:45 Uhr.

Eine 84-jährige Dame habe zur Tatzeit einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten der Polizei Wolfenbüttel erhalten. In diesem Telefonat habe der Tatverdächtige mitgeteilt, dass eine Angehörige der Angerufenen in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt sei. Die ältere Dame wurde zur Zahlung einer Kaution aufgefordert. Nachdem die Dame auf einen jüngeren Angehörigen als Ansprechpartner verwiesen hatte, wurde das Gespräch beendet.

Ein weiterer Fall habe sich in Werlaburgdorf ereignet. Auch in diesem Fall habe ein angeblicher Polizeibeamter einen sogenannten Schockanruf durchgeführt und zur Zahlung einer Kaution in Höhe von 30.000 Euro aufgefordert. Ein Schadenseintritt erfolgte nicht.

Die Polizei nimmt beide Vorgänge erneut zum Anlass, auf diese Betrugsmaschen hinzuweisen. Informieren Sie in jedem Fall bei einem solchen Anruf Ihre Polizei, wir stehen immer mit Rat und Hilfe Ihnen zur Seite.

Hoher Sachschaden bei Sachbeschädigung.

Cremlingen, Weddel, Neue Straße, 29.09.2021, 17:45-20:00 Uhr.

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen hatten die unbekannten Täter den Fahrzeuglack abgestellter Fahrzeuge zerkratzt und hierdurch einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05306 932230 bei der Polizei in Cremlingen zu melden.

Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab.

Cremlingen, Bundesstraße 1, 29.09.2021, 13:45 Uhr.

Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die B 1 in Richtung Abbenrode und geriet aus unbekannten Gründen in die entgegengesetzte Fahrspur. Hierbei touchierte er Leitplanken und einen Leitpfosten. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mindestens 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell