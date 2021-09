Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2021.

Salzgitter (ots)

Offensichtlich eskalierte eine Situation unter Jugendlichen.

Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, Schulkomplex, 29.09.2021, 11:40 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen gerieten mindestens drei Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren in eine Konfliktsituation, in deren Verlauf sich eine gewaltsame Auseinandersetzung anschloss. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass zwei Tatverdächtige auf den dritten Jugendlichen eingeschlagen und ihn dabei im Gesicht verletzt hatten. Hierbei erlitt das Opfer leichte Verletzungen.

Die Polizei kann bestätigen, dass einer der Jugendlichen ein Messer mitgeführt hatte. Allerdings liegen derzeit keinerlei Hinweise vor, dass das Messer eingesetzt bzw. damit gedroht wurde.

Die Polizei steht diesbezüglich am Anfang ihrer Ermittlungen und muss weitere Zeugen vernehmen. Weitere Angaben zum Sachverhalt können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Bei diesem Einsatz entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen. Diese Situation führte in der Bevölkerung zu einer Verunsicherung.

Zu keinem Zeitpunkt war eine unübersichtliche Gefahrenlage für die Schüler erkennbar.

Sachbeschädigung an einer Schule.

Salzgitter, Pestalozzistraße, 27.09.2021, 13:30 Uhr-28.09.2021, 07:45 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter hatten offensichtlich mittels eines Steines gegen eine Fensterscheibe einer Schule geworfen und hierbei einen Schaden in niedriger dreistelliger Höhe verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

