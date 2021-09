Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2021.

Salzgitter (ots)

Rentnerin wurde bestohlen.

Salzgitter, Bad, Petershagener Straße, 27.09.202, 12:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es auf dem Parkplatz gegenüber der Post zu einem Diebstahl von Bargeld zum Nachteil einer älteren Dame.

Ein bislang unbekannter Täter sei an die 72-jährige Geschädigte herangetreten und habe von ihr Kleingeld erbeten. Nachdem die Frau ihre Geldbörse geöffnet hatte, habe der Täter in diese hineingegriffen und offensichtlich geschickt das Scheingeld daraus entwendet. Der Tatverdächtige erbeutete ca. 240 Euro. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170-175 cm, schlank, trug dunkle Bekleidung und wirkte gepflegt. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell