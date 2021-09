Polizei Salzgitter

Fahrraddiebstahl in Edemissen

Am 27.09.2021 zwischen 07:00 Uhr morgens und dem frühen Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke "Cube" gestohlen. Das schwarze/ gelbe Rad ist aus einem Schuppen neben dem Wohnhaus in der Edemissener Wiesenstraße entwendet worden. Der Schaden liegt bei rund 400 Euro.

Verkehrsunfall mit beteiligter Fahrradfahrerin

Am 28.09.2021 ereignete sich in Ilsede an der Einmündung "Frehenbergstraße/ Gerhard-Lukas-Straße" ein Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radlerin. Die 72-jährige Autofahrerin übersah an der Einmündung die 12-jährige Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Glücklicherweise konnte die 12-jährige kurz vor dem Aufprall vom Fahrrad abspringen und blieb so unverletzt. Durch diese schnelle Reaktion blieb es bei leichtem Sachschaden an PKW und Fahrrad.

