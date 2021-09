Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.09.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Unfallverursacher flüchtete.

Wolfenbüttel, Lindener Straße, 25.09.2021, 11:00 Uhr-26.09.2021, 11:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Pkw BMW und verursachte hierbei einen Schaden von mindestens 3.000 Euro. Der Schaden erstreckt sich auf einer Länge von über drei Metern. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte. Zeugenhinweise zum Verursacher sind bitte an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 zu richten.

Pkw überschlug sich.

Schladen, Wehre, Kreisstraße 85, 27.09.2021, 08:50 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw VW die K 85 aus Richtung Wehre kommend in Fahrtrichtung Weddingen. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin offensichtlich auf Grund feuchter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen dortigen Straßengraben. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500 Euro.

