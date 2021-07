Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinwirkung

57537 Wissen, Markstr. (ots)

Am So., dem 11.07.2021, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen einen Pkw Opel Corsa. Während der Überprüfung des 37-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Außerdem konnte der 37-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

