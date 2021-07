Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: erneute Anrufe falscher Polizeibeamter

Linz (Rhein) (ots)

Erneut kam es am vergangenen Wochenende zu Anrufen sog. falscher Polizeibeamter, mit dem Ziel vorwiegend ältere Menschen dazu zu bewegen, Bargeld zu übergeben. In den meisten Fällen blieb es bei erfolglosen Telefonaten, ein Fall jedoch ist als besonderes bemerkenswert zu bezeichnen. Eine 80 jährige Frau aus Linz wurde derart telefonisch drangsaliert, dass Sie in Neuwied 5.000 Euro von ihrem Konto abhob. Dann wurde Sie weiter "gesteuert" nach Remagen. Dort scheiterte aus technischen Gründen eine Auszahlung von Bargeld. Schließlich sollte Sie dann noch nach Linz, zu ihrer Hausbank, um sich dort ebenfalls Geld auszahlen zu lassen. Während der gesamten fahrt, welche die Frau in großer Aufregung in einem Taxi verbrachte, wurde Sie telefonisch unter Druck gesetzt. Der Filialleiter in Linz schöpfte Verdacht, als er die Frau und deren Anliegen wahrnahm. Er verständigte umgehend die Polizei und so konnte ein finanzieller Schaden abgewandt werden.

Es ist nun in kurzer Zeit der zweite Fall, in welchem diese Bank in Linz einen Erfolg vereitelt hat. Dies ist ganz sicher ein Beispiel dafür, wie vorbildlich dort zum Wohle der Kunden gearbeitet wird. Dafür bedankt sich die Polizei ausdrücklich!

