POL-PDNR: ehrlicher Angler sorgt für Erleichterung

Erpel (ots)

Ein 30 jähriger Angler fand am Rhein, Höhe Erpel - Fähre eine Motorradtasche. Er informierte die Polizei Linz, welche die Tasche vorübergehend ans sich nahm, um Sie dem rechtmäßigen Besitzer zukommen zu lassen. In der Tasche befand sich neben persönlichen Papieren auch die Geldbörse und ein Smartphone. Der im Bereich Cochem wohnhafte 54 jährige Besitzer hatte am Heimatort bereits eine Verlustanzeige aufgegeben. Er konnte telefonisch erreicht werden und holte die Tasche nebst Inhalt bei der Polizei in Linz ab.

