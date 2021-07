Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl von einem Anhänger

Rheinbrohl (ots)

Am Samstag, 10.07.21, zwischen 11:00 Uhr und 12.00 Uhr kam es in Rheinbrohl zu einem Diebstahl eines Kennzeichens von einem Anhänger. Der Anhänger wurde kurzfristig in einem Waldstück in Rheinbrohl, am sog. "Gehbildeichshäuschen" abgestellt. In dem relativ kurzen Zeitraum des Abstellens, entwendeten derzeit unbekannte Täter das Kennzeichen. Dieses wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, telefonisch unter 02644-9430, oder via E-Mail unter pilinz@polizei.rlp.de

