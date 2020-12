POL-HB: Nr.: 0845 --Fahrzeugbrände in Schwachhausen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 21.12.2020, 01:45 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannten zwei Fahrzeuge einer Immobilienfirma. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 01:45 Uhr riefen Zeugen die Polizei und meldeten einen brennenden SUV und einen in Brand geratenden Lieferwagen in der Schwachhauser Heerstraße. Der Porsche parkte auf dem Grundstück der Immobilienfirma und der Transporter mit der Firmenaufschrift war auf dem Parkstreifen vor dem Unternehmenssitz abgestellt. Beide Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden, verursachten jedoch an den Fahrzeugen einen Totalschaden von ungefähr 185 000 Euro. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei prüft, ob es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt.

Die Polizei Bremen sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen in der Schwachhauser Heerstraße in der Nähe des Bremer Focke Museums gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

